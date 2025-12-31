Botti illegali sequestrati 11 chili di esplosivo a Pagani | un denunciato

Nella giornata di oggi, a Pagani, la Polizia di Stato ha sequestrato circa 11 chili di esplosivo durante un intervento mirato. Un uomo è stato denunciato a piede libero per il trasporto non autorizzato di materiale esplodente. L’operazione si inserisce nei controlli contro l’uso illegale di botti e esplosivi, finalizzati a garantire la sicurezza pubblica e prevenire rischi legati a questa attività.

Un uomo è stato denunciato a piede libero dalla Polizia di Stato a Pagani con l'accusa di trasporto non autorizzato di materiale esplodente. L'intervento è stato effettuato nel pomeriggio di ieri, 30 dicembre, dagli agenti del Commissariato di Nocera Inferiore che, durante un servizio di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Botti illegali, sequestrati 11 chili di esplosivo a Pagani: un denunciato Leggi anche: Adrano, sequestrati oltre 100 chili di botti illegali: denunciato un commerciante Leggi anche: Botti illegali pronti per Capodanno, sequestrati 30 chili di esplosivi: denunciato venditore ambulante Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Caserta, blitz dei carabinieri: sequestrati 11 quintali di botti illegali; MONDRAGONE: OPERAZIONE DEI CARABINIERI CONTRO I BOTTI ILLEGALI: SEQUESTRATI OLTRE 11 QUINTALI DI ARTIFICI PIROTECNICI.; Blitz dei carabinieri: sequestrati oltre 11 quintali di botti illegali; Mondragone, sequestrati 11 quintali di botti illegali nascosti in casa. Arsenale di botti illegali pronti all'esplosione a Siderno, correva in auto con 11 chili di polvere nera - Arrestato a Siderno un uomo trovato con oltre 11 kg di fuochi d'artificio illegali. virgilio.it

Una "bomba" da 11,5 kg tra i botti illegali di Capodanno sequestrati a Catania - (LaPresse) La Polizia di Stato ha arresto tre catanesi, due di 25 e 29 anni, fratelli della titolare di una fabbrica di artifici pirotecnici e un operaio di 28 anni, per detenzione e porto illegale in ... msn.com

Mondragone, sequestrati 11 quintali di botti illegali nascosti in casa - Undici quintali di artifici pirotecnici stipati in un’abitazione privata, pronti a finire sul mercato illegale alla vigilia delle ... pupia.tv

A poche ore dal #Capodanno nuovi sequestri di botti illegali in tutta Italia. A Catania la polizia trova una bomba da 11 chili e mezzo. L’appello dei medici alla prudenza. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com

Vendevano botti illegali in piazza a San Michele: #Cagliari, due denunce e maxi-sequestro - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.