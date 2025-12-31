Botti illegali pronti per Capodanno sequestrati 30 chili di esplosivi | denunciato venditore ambulante

In vista di Capodanno, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per prevenire incidenti legati all’uso di botti illegali. Recentemente, ad Agrigento, è stato sequestrato un ingente quantitativo di esplosivi non autorizzati, pari a circa 30 chili, e denunciato un venditore ambulante. Queste azioni rientrano nelle misure di sicurezza adottate per garantire un festeggiamento più sicuro e rispettoso delle normative.

Controlli potenziati in vista di Capodanno e ancora un sequestro di botti illegali ad Agrigento. La polizia di Stato, nell'ambito delle verifiche disposte dal questore Tommaso Palumbo, ha individuato e sequestrato un ingente quantitativo di materiale pirotecnico non autorizzato, pronto per essere.

