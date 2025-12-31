Botti e petardi da nord a sud di Salerno | un cagnolino muore di crepacuore a Torrione

A Salerno, durante le prime ore del pomeriggio, si sono verificati numerosi spari di botti e petardi in diverse zone della città, da nord a sud. Nonostante gli appelli delle associazioni animaliste, molte persone hanno continuato a utilizzare questi dispositivi rumorosi, causando disagio e rischi per gli animali e i cittadini. La situazione evidenzia la difficoltà nel contrastare comportamenti ancora diffusi nonostante le campagne di sensibilizzazione.

Non sono bastati gli appelli e le campagne di sensibilizzazione degli animalisti: purtroppo, a Salerno, dalle prime ore del pomeriggio e in più zone, innumerevoli le persone che hanno esploso botti e petardi in strada, da sud a nord della città.

