Botti di Capodanno vietati scoppia la polemica in città | partiti divisi sull' ordinanza del Comune

L’ordinanza del Comune di Ravenna, che vieta i fuochi d’artificio per Capodanno, ha generato un acceso dibattito tra cittadini e partiti politici. La decisione mira a garantire sicurezza e rispetto ambientale, ma ha incontrato anche alcune resistenze. La misura si applica sull’intero territorio comunale, coinvolgendo tutti gli artifici pirotecnici tradizionali. La questione resta al centro di un confronto tra esigenze di sicurezza e tradizione.

Suscita un grande dibattito in città l'ordinanza emessa ieri dal Comune di Ravenna che vieta l'utilizzo e lo scoppio di fuochi d'artificio, razzi, mortaretti, petardi, raudi, candele romane e simili artifici pirotecnici nell'intero territorio comunale in occasione della notte di Capodanno.

