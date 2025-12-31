Botti di Capodanno sequestro record a Catania | trovata una bomba di 11,5 kg

A Catania, durante i controlli per il Capodanno, la Polizia ha sequestrato una bomba di 11,5 kg, segnando un record di sequestri. L’attività di contrasto alla vendita illegale di fuochi d’artificio prosegue su tutto il territorio nazionale, in vista delle festività. La prevenzione mira a garantire la sicurezza pubblica durante i festeggiamenti di fine anno.

Con l'avvicinarsi dei festeggiamenti per Capodanno non si ferma l'attività di contrasto alla vendita illegale di fuochi d'artificio effettuata dalla Polizia di Stato in tutta Italia. Per prevenire eventuali incidenti sono stati rafforzati i controlli degli esercizi commerciali così da evitare l'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici illegali e privi della necessaria certificazione che potrebbero creare danni ai cittadini che inconsapevolmente li utilizzano. In particolare, in queste ore sono stati numerosi i sequestri di materiale esplodente in diverse province. A Catania i poliziotti delle Volanti hanno sequestrato una vera e propria bomba artigianale, la più grande finora rinvenuta dalla polizia in Italia, del peso di 11,5Kg.

