Botti di Capodanno | la prima vittima si chiama Nero
Ogni anno, i festeggiamenti di Capodanno portano con sé rischi e conseguenze indesiderate, come nel caso di Nero, un cane che da anni attende una famiglia in rifugio. La prima vittima dei botti di fine anno, Nero rappresenta la vulnerabilità di molti animali durante queste festività. È importante ricordare l’impatto di tali esplosioni sulla fauna e adottare comportamenti responsabili per garantire un ambiente più sicuro per tutti.
La prima vittima dei botti di Capodanno è un animale dalla vita difficile, un cane di nome Nero che da anni stava aspettando l’adozione in un rifugio. Il 2025 si chiude con una notizia che pesa come un macigno e che riaccende una ferita mai davvero rimarginata: quella dei botti di Capodanno e delle loro conseguenze sui più fragili. Purtroppo, qualche giorno prima della fine dell’anno, dobbiamo già fare i conti con la prima vittima di questa usanza che non tiene davvero conto delle conseguenze che può avere sugli animali, cani e gatti in primis. La vicenda viene raccontata dalla pagina Parco degli animali di Firenze. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
