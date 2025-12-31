Botti di Capodanno | i divieti e le ordinanze nelle città

In molte città italiane, tra cui Treviso, Ravenna, Roma e Palermo, i sindaci hanno adottato ordinanze che vietano l'uso di botti e fuochi d'artificio durante la notte di Capodanno. Queste disposizioni mirano a garantire la sicurezza pubblica e a ridurre i rischi legati agli esplosivi. È importante informarsi sulle normative locali per rispettare le restrizioni e contribuire a un festeggiamento responsabile.

AGI - Da Treviso a Ravenna, da Roma a Palermo, sono decine i comuni grandi e piccoli in cui i sindaci hanno firmato l' ordinanza che vieta l'esplosione dei botti e i fuochi d'artificio per la notte di Capodanno. Le ordinanze vengono spesso disattese e molte città hanno ripiegato su provvedimenti parziali perché spesso i Tar hanno ritenuto illegittimi quelli che vietano i botti in modo generalizzato e senza un pericolo concreto. Diversi sindaci, però, non demordono. I divieti a Roma e la motivazione di Treviso. Nella Capitale, Roberto Gualtieri ha vietato fino al 6 gennaio l'utilizzo di materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Botti di Capodanno: i divieti e le ordinanze nelle città Leggi anche: Un Capodanno senza botti: scattano i divieti dei sindaci, le ordinanze a Cava e Capaccio Leggi anche: Capodanno a Napoli, scattano i divieti nelle aree centrali: stop a botti, vetro e spray dalle 18 del 31 dicembre Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sito Istituzionale | Capodanno 2026, botti vietati con ordinanza; Capodanno 2026, Gualtieri firma l'ordinanza anti botti; Botti di Capodanno: guida completa a regole, divieti e sanzioni; Capodanno: confermato e rafforzato il divieto di botti e petardi a Imola. Capodanno, alcol in vetro e botti: tutti i divieti nel Comune di Genova - Niente alcol in vetro e metallo su tutto il territorio comunale, limitazioni ai botti nell’area nei settori intorno al concertone di piazza della Vittoria ... ilsecoloxix.it

Capodanno, in Toscana scattano i divieti di botti e fuochi d'artificio - Niente botti e fuochi di artificio per il 31 dicembre in varie zone della Toscana, come da ordinanze dei sindaci e regolamenti di polizia urbana, seppur con orari e limitazioni diverse. ansa.it

Capodanno, ecco la nuova ordinanza per la sicurezza: stop a vetro, lattine e botti - Regole più stringenti nell’area del “Genova Countdown 2026” e nelle zone limitrofe: consentiti solo contenitori ... lavocedigenova.it

Capodanno 2026, botti vietati. Vietato anche quest'anno l’utilizzo di materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti del Capodanno. La misura, disposta con Ordinanza del Sindaco, - facebook.com facebook

Botti di Capodanno, sequestri di materiale illegale in tutta Italia. A Roma piccola fabbrica scoperta in un condominio, a Palermo sequestrato capannone x.com

