Botti di Capodanno dagli animali all’ambiente | tutti i danni per la salute

I botti di Capodanno rappresentano un rischio per la salute umana, animale e ambientale. Oltre a mettere in pericolo le persone e gli animali, contribuiscono all’inquinamento dell’aria e generano grandi quantità di rifiuti non riciclabili. È importante conoscere gli effetti di queste estravaganti celebrazioni per promuovere comportamenti più responsabili e rispettosi dell’ambiente.

Botti di Capodanno: come tutelare gli animali domestici - Con l’arrivo del nuovo anno si rinnova la tradizione di festeggiare con botti e fuochi d’artificio, una pratica che può avere gravi conseguenze sul benessere degli animali domestici. mbnews.it

Capodanno di morte per gli animali, il conto nascosto dei botti che nessuno vuole vedere - È il bilancio silenzioso che ogni anno accompagna i botti di Capodanno, soprattutto per la fauna selvatica ... giornalelavoce.it

Fuochi d'artificio e botti di Capodanno. In diretta con noi il Maresciallo Capo Antonio Panettieri, artificieri carabinieri Napoli. #NonStopNews LIVE x.com

IMOLA, CAPODANNO: BOTTI E PETARDI, DIVIETO CONFERMATO E RAFFORZATO. Benissimo l'ordinanza, che anche quest'anno ribadisce (e rafforza) il divieto già vigente di utilizzo di petardi, mortaretti e artifici pirotecnici, con l’obiettivo di tutelare la sic - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.