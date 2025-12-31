Botti di Capodanno dagli animali all’ambiente | tutti i danni per la salute

Da periodicodaily.com 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I botti di Capodanno rappresentano un rischio per la salute umana, animale e ambientale. Oltre a mettere in pericolo le persone e gli animali, contribuiscono all’inquinamento dell’aria e generano grandi quantità di rifiuti non riciclabili. È importante conoscere gli effetti di queste estravaganti celebrazioni per promuovere comportamenti più responsabili e rispettosi dell’ambiente.

(Adnkronos) – Oltre a essere pericolosi per l'uomo e un trauma per gli animali, non solo domestici, i botti di Capodanno sono dannosi per l’ambiente: peggiorano la qualità dell’aria e causano quantità enormi di rifiuti non differenziabili. A fare il punto sono gli esperti della piattaforma anti-bufale 'Dottore ma è vero che.?' curata dalla Fnomceo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

