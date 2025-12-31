Botti di Capodanno dagli animali all’ambiente | tutti i danni per la salute
I botti di Capodanno rappresentano un rischio per la salute umana, animale e ambientale. Oltre a mettere in pericolo le persone e gli animali, contribuiscono all’inquinamento dell’aria e generano grandi quantità di rifiuti non riciclabili. È importante conoscere gli effetti di queste estravaganti celebrazioni per promuovere comportamenti più responsabili e rispettosi dell’ambiente.
(Adnkronos) – Oltre a essere pericolosi per l'uomo e un trauma per gli animali, non solo domestici, i botti di Capodanno sono dannosi per l’ambiente: peggiorano la qualità dell’aria e causano quantità enormi di rifiuti non differenziabili. A fare il punto sono gli esperti della piattaforma anti-bufale 'Dottore ma è vero che.?' curata dalla Fnomceo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Terni, Stefano Bandecchi vieta i botti per Capodanno: “Evitare danni e pericoli ad animali, persone ed ambiente” LA SANZIONE
Leggi anche: Capodanno senza botti: l’appello del WWF per salvare animali e ambiente
Botti di Capodanno, i consigli per prevenire e curare i traumi degli animali domestici, e di quelli selvatici - Nell'attesa, ecco cosa possiamo fare (e non fare) per aiutare i nostri cani e gatti di casa ma anche ricci e uccelli smarriti ... iodonna.it
Botti di Capodanno: come tutelare gli animali domestici - Con l’arrivo del nuovo anno si rinnova la tradizione di festeggiare con botti e fuochi d’artificio, una pratica che può avere gravi conseguenze sul benessere degli animali domestici. mbnews.it
Capodanno di morte per gli animali, il conto nascosto dei botti che nessuno vuole vedere - È il bilancio silenzioso che ogni anno accompagna i botti di Capodanno, soprattutto per la fauna selvatica ... giornalelavoce.it
Fuochi d'artificio e botti di Capodanno. In diretta con noi il Maresciallo Capo Antonio Panettieri, artificieri carabinieri Napoli. #NonStopNews LIVE x.com
IMOLA, CAPODANNO: BOTTI E PETARDI, DIVIETO CONFERMATO E RAFFORZATO. Benissimo l'ordinanza, che anche quest'anno ribadisce (e rafforza) il divieto già vigente di utilizzo di petardi, mortaretti e artifici pirotecnici, con l’obiettivo di tutelare la sic - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.