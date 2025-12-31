Prima dell’arrivo del nuovo anno, nella periferia sud di Roma, un uomo ha perso la vita a causa di un’esplosione di un petardo. L’incidente, avvenuto intorno alle 17.30 del 31 dicembre, ha causato gravi ferite, risultando fatale a causa di un grave dissanguamento. L’episodio si inserisce in un contesto di incidenti legati ai fuochi d’artificio durante le festività.

È successo prima ancora che iniziasse la notte di San Silvestro. Intorno alle 17.30 del 31 dicembre, nella periferia sud di Roma, un uomo è morto dopo essere stato colpito dall’ esplosione di un petardo. L’episodio si è verificato a Malafede, estrema periferia della Capitale, segnando in modo drammatico l’avvio delle festività di fine anno, nonostante i divieti e i sequestri disposti nelle ore precedenti dal Campidoglio. La vittima si chiamava Ion Botnari, aveva 63 anni ed era di origine moldava. L’uomo si trovava in strada, in via Cortemaggiore, quando l’ ordigno che stava maneggiando è deflagrato improvvisamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Botti assasssini, uomo muore in modo atroce: dissanguato

Leggi anche: Gli scoppia un petardo in mano, uomo di 40 anni muore dissanguato

Leggi anche: Cade per strada e finisce in un canale di scolo: Benedetta muore in modo atroce

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Roma, Milano, Verona, Bari e tante altre grandi città, oltre che in tante cittadine di provincia, le ordinanze ci sono.. e la nostra Campagna #BastaBotti2026 continua a far pressione anche mediatica. Segnalateci con video e foto illeciti che denunceremo già d - facebook.com facebook