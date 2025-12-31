Nel 2025, la Borsa Juve ha attraversato un andamento caratterizzato da fluttuazioni significative. Dopo i primi mesi di declino, la seconda metà dell’anno ha visto alcuni rialzi, tuttavia il bilancio complessivo resta in negativo, nonostante l’intervento di Tether. Analizzando i dati di Piazza Affari, si evidenzia un calo complessivo di circa il 4% del titolo Juventus durante l’anno.

Borsa Juve, anno volatile a Piazza Affari: il titolo perde circa il 4% tra crolli, rimonte e l’offerta di Tether. L’analisi sui conti dei bianconeri. Con l’ultima seduta dell’anno solare, si è chiuso ufficialmente il bilancio finanziario del calcio italiano a Piazza Affari. Uno scenario che, dopo il delisting della Roma avvenuto nel 2022 per volontà dei Friedkin, vede ormai solamente due protagonisti a contendersi l’attenzione degli investitori: la Borsa Juve e quella della Lazio. Se da una parte i biancocelesti possono festeggiare un’annata definita “in volo” per i risultati ottenuti, dall’altra il titolo bianconero ha vissuto dodici mesi di estrema volatilità, chiudendo con un segno meno nonostante le clamorose novità societarie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Borsa Juve, come è andato il 2025? Dai tonfi dei primi mesi ai rialzi della seconda parte, ma il segno è negativo nonostante Tether. L’analisi

