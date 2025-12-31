Boonen più forte di Pogacar | Tadej s'inchina a Tornado Tom suo il record di vittorie in un anno solare

Nel 2006, Tom Boonen raggiunse un risultato straordinario con 21 vittorie in un solo anno, consolidando la sua posizione tra i grandi del ciclismo. Recentemente, Tadej Pogacar si è inchinato di fronte a Boonen, che ha superato il record di vittorie in un anno solare, dimostrando ancora una volta la sua costanza e talento nel panorama ciclistico internazionale.

Tom Boonen nel lontano 2006 inanellò da campione del mondo in carica un anno solare perfetto, conquistando 21 vittorie. A quasi 20 anni di distanza, Tadej Pogacar gli si è avvicinato, fermandosi però nel suo strepitoso 2025 a "solo" 20 successi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

