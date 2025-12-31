Boonen più forte di Pogacar | Tadej s'inchina a Tornado Tom suo il record di vittorie in un anno solare
Nel 2006, Tom Boonen raggiunse un risultato straordinario con 21 vittorie in un solo anno, consolidando la sua posizione tra i grandi del ciclismo. Recentemente, Tadej Pogacar si è inchinato di fronte a Boonen, che ha superato il record di vittorie in un anno solare, dimostrando ancora una volta la sua costanza e talento nel panorama ciclistico internazionale.
Tom Boonen nel lontano 2006 inanellò da campione del mondo in carica un anno solare perfetto, conquistando 21 vittorie. A quasi 20 anni di distanza, Tadej Pogacar gli si è avvicinato, fermandosi però nel suo strepitoso 2025 a "solo" 20 successi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Il Giro d’Italia non si inchina né a Pogacar né all’UCI: “Nessun cambio di date, non ci pensiamo nemmeno”
Leggi anche: Tadej Pogacar diventa una statua d’oro a 24 carati da 2 milioni di euro: “Non so se me la merito”
Ciclismo, Tom Boonen: 'Pogacar può vincere più di Merckx', De Wolf in disaccordo - Lo strapotere, la classe, e la capacità di reinventarsi su ogni tipo di corsa e contro ogni avversario, stanno portando Tadej Pogacar a confrontarsi più con le leggende della storia del ciclismo che ... it.blastingnews.com
Freire: 'Ganna non avrebbe mai potuto vincere, Pogacar doveva fermarsi a metà Poggio' - Sanremo di ciclismo che ieri ha incoronato per la seconda volta Mathieu Van der Poel, il giornale spagnolo Mundo Deportivo si è rivolto a un opinionista d'eccezione, Oscar ... it.blastingnews.com
Pogacar stuzzica Vingegaard sul Tour de France: “C’è tensione. Lui più forte nelle salite lunghe? Vero” - Il Tour de France 2025 è alle porte e Tadej Pogacar si ripresenta d campione uscente e principale favorito per la maglia gialla da alzare a Parigi in prossimo 17 luglio. fanpage.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.