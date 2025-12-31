La legge di Bilancio 2026 amplia le possibilità di accesso ai bonus edilizi, includendo anche gli immobili condonati successivamente a costruzioni abusive. Questa modifica consente di usufruire delle agevolazioni anche per case che, pur essendo state realizzate in modo irregolare, sono state regolarizzate attraverso il condono edilizio. La norma rappresenta un cambiamento importante nel panorama delle detrazioni fiscali per il settore edilizio.

Ampliata la platea degli immobili che possono accedere ai bonus edilizi: la legge di Bilancio 2026 permette di accedervi anche a quelli che sono stati costruiti in modo abusivo e, in un secondo momento, sono stati condonati. Il legislatore permette, a questo punto, di effettuare degli interventi di riqualificazione o rigenerazione urbana non solo per gli quegli edifici per i quali sia stato rilasciato un titolo edilizio in sanatoria ordinaria, ma anche per quelli che hanno beneficiato dei tre grandi condoni del passato: 1985, 1994 e 2003. Il cambio di passo è avvenuto a seguito di una serie di sentenze espresse dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato, che hanno fornito un’ interpretazione restrittiva della definizione di “ titolo edilizio in sanatoria”, impedendo agli edifici condonati di beneficiare delle agevolazioni fiscali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bonus edilizi anche per le case condonate: la manovra dribbla le sentenze della Consulta

Leggi anche: Bonus edilizi, via libera anche agli immobili condonati: cosa cambia con la Manovra 2026

Leggi anche: Manovra 2026: Irpef giù, bonus edilizi prorogati, niente plastic e sugar tax. Le ultime novità del governo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Bonus edilizi anche negli immobili condonati. Ecco come accedere agli sconti; Opere condonate, tornano ristrutturabili con premialità volumetriche di rigenerazione urbana grazie alla Legge di bilancio; Casa, tutte le misure in manovra. Bonus fermi al 50%e limiti agli affitti brevi; Hai una casa condonata? Grazie alla Manovra 2026 hai diritto agli incentivi regionali finora vietati.

Casa, tutte le misure in manovra. Bonus fermi al 50%e limiti agli affitti brevi - Il Piano Casa Italia di Salvini si riduce da 15 a un miliardo in cinque anni ... repubblica.it