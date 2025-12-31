Bomba carta contro il portone di un condominio | danni anche al primo piano

Nella notte a Ostia, in via della Tortuga, si è verificata un’esplosione causata da una bomba carta contro il portone di un condominio, causando danni anche al primo piano. Si tratta del secondo episodio simile in pochi mesi nella stessa strada. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause e sui responsabili.

Paura nella notte a Ostia, esplode bomba carta nella notte in via della Tortuga. È il secondo episodio in pochi mesi nella stessa strada. Una bomba carta è stata lanciata contro il portone d'ingresso di un condominio, intorno alle 3.40, nella zona della Nuova Ostia. L'esplosione ha mandato in frantumi i vetri del portone, danneggiato parte dell'intonaco dell'atrio e provocato la rottura dei vetri di una finestra al primo piano, con danni anche ad alcuni mobili all'interno dell'abitazione. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine: la polizia ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili.

Ostia, bomba carta contro un palazzo in via della Tortuga - 40 contro il portone di uno stabile: vetri in frantumi e danni anche a un appartamento al primo piano, nessun ferito. ilfaroonline.it

Bomba carta esplode alle case Ater di Nuova Ostia: è la seconda in due mesi - Attimi di forte paura nella notte a Ostia, sul litorale romano, dove una bomba carta è stata lanciata contro il portone di ingresso di un condominio in via della Tortuga. msn.com

Bomba carta nella notte contro un palazzo ATER, già colpito a ottobre: indaga la Polizia del Lido, mentre si temono legami con precedenti casi di racket - facebook.com facebook

