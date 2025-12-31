Bologna è arrivato il momento delle riflessioni | il campanello d’allarme non è da sottovalutare Le possibili mosse di Italiano

Bologna si trova in un momento di riflessione, con segnali che richiedono attenzione. Il tecnico Italiano ha avviato confronti con i giocatori per analizzare la situazione e individuare eventuali correzioni. È importante valutare le strategie e le decisioni future per migliorare le prestazioni della squadra e affrontare con lucidità le sfide a venire.

