Bollettino bradisismo settimana 22-28 dicembre meno deformazione ma INGV non lo dice
Il bollettino settimanale dell’INGV, relativo alla settimana 22-28 dicembre, segnala una diminuzione delle deformazioni del suolo secondo quanto riportato, anche se l’istituto non conferma ufficialmente questa tendenza. La situazione di bradisismo rimane stabile rispetto alle settimane precedenti, ma è importante considerare che le interpretazioni ufficiali potrebbero non riflettere appieno l’andamento reale dell’attività vulcanica.
Nel bollettino settimanale a cura dell’INGV diffuso ieri, si continua a mettere in evidenza una situazione che appare ancora quella del passato, piuttosto che rappresentativa della situazione attuale. Il dato satellitare validato (con errore minimo) e proposto nello stesso bollettino attraverso il grafico della deformazione mostra infatti una notevole riduzione della pendenza della retta che . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
