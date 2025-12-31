Bollette 2026 forse in frenata | Risparmi di 212 euro a famiglia
Le previsioni indicano una possibile diminuzione delle bollette nel 2026, con un risparmio stimato di circa 212 euro a famiglia. La congiuntura favorevole dei prezzi su alcuni contratti potrebbe contribuire a questa riduzione. Tuttavia, le associazioni di categoria sottolineano l'importanza di monitorare attentamente le condizioni di mercato per valutare l’effettiva evoluzione dei costi energetici.
LE STIME. Congiuntura favorevole dei prezzi per determinati contratti. Associazioni di categoria caute: «Fondamentale monitorare le condizioni». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
