Bollate Softball | quattro protagoniste nella Liga Mexicana 2026
A Bollate, nel 2026, quattro atlete italiane parteciperanno alla seconda stagione della Liga Mexicana de Softball. Dopo il debutto nel 2025, la competizione si conferma come un’importante occasione di crescita e visibilità per il softball italiano. La stagione, che inizierà il 22 gennaio, vedrà protagoniste sportive che portano l’esperienza italiana nel panorama internazionale.
. Dopo l’edizione inaugurale del 2025, anche la seconda stagione della Liga Mexicana de Softball (LMS), al via il prossimo 22 gennaio 2026, vedrà la presenza di diverse giocatrici italiane. Le franchigie della LMS hanno infatti ufficializzato le atlete di Italia Softball che prenderanno parte al torneo, tra . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche: Softball: il calendario della Serie A1 2026. Dalla prima giornata alle Italian Softball Series e la Coppa Italia
Leggi anche: I pronostici di lunedì 27 ottobre: Liga, Super Liga, Primeira Liga e altri campionati
Bollate, Softball: quattro protagoniste nella Liga Mexicana 2026.
Softball, Bollate è campione d'Europa. Battuta l'Olympia Harleem - Bollate torna campione d’Europa e abbina la Premier Cup (la Champions) allo scudetto vinto in casa 3- gazzetta.it
Dall'uno (lo scudetto del Bollate softball) al 27 (le gare di Coppa del mondo vinte da Sofia Goggia): il 2025 dello sport lombardo in numeri - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.