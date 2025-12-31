Bollate scarpe e profumi falsi sequestri ai venditori multe agli acquirenti

Continuano i controlli a Bollate per contrastare la vendita di merce contraffatta nell’area di piazza Resistenza. Negli ultimi giorni sono stati sequestrati diversi articoli falsi, tra scarpe e profumi, mentre sono state emesse multe sia ai venditori che agli acquirenti. L’attività delle autorità mira a tutelare i consumatori e a preservare la legalità nel commercio locale.

