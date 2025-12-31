Bollate scarpe e profumi falsi sequestri ai venditori multe agli acquirenti
Continuano i controlli a Bollate per contrastare la vendita di merce contraffatta nell’area di piazza Resistenza. Negli ultimi giorni sono stati sequestrati diversi articoli falsi, tra scarpe e profumi, mentre sono state emesse multe sia ai venditori che agli acquirenti. L’attività delle autorità mira a tutelare i consumatori e a preservare la legalità nel commercio locale.
Proseguono i controlli contro la vendita di merce contraffatta nell’area di piazza Resistenza, dove nelle ultime settimane sono scattati nuovi sequestri e sanzioni. Dopo la maxi operazione di ottobre, Polizia Locale di Bollate e Carabinieri hanno mantenuto alto il livello di attenzione con servizi mirati svolti ogni domenica. Bollate, multe agli acquirenti di scarpe e . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche: Centinaia di profumi falsi Gucci, Chanel e Dior venduti online: sequestri per oltre 100mila euro
Leggi anche: Centinaia di Profumi Gucci, Chanel e Dior venduti online ma erano tutti falsi: sequestri per oltre 100mila euro
Bollate, scarpe e profumi falsi, sequestri ai venditori, multe agli acquirenti.
Profumi falsi, scoperto maxi deposito a Ferrara: venivano venduti online - Si tratta di quanto è stato scoperto nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Ferrara. ilrestodelcarlino.it
Bollate, blitz anti abusivi in piazza. Sequestrata merce per 150mila euro - 000 euro sono stati sequestrati domenica mattina a Bollate nell’ambito di un servizio di contrasto ... ilgiorno.it
Stasera a Bollate. Venerdì 19 dicembre diamo il via alla “Bollate Città di Sport” con una serata in piazza, con l’arrivo delle fiaccole simbolo dei Giochi olimpici, con l’illuminazione del Palazzo comunale e con lo svelamento dello striscione sulla facciata d - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.