Bollate la piazzetta off limits da oltre dieci anni | quando riaprirà?
Bollate attende con curiosità e speranza la riapertura della piccola piazzetta di via Leonardo Da Vinci, chiusa al pubblico da oltre dieci anni. Questa zona, situata all’incrocio con via 4 Novembre davanti all’ufficio postale, rappresenta un punto di ritrovo per la comunità locale. La domanda sulla sua riapertura resta al centro del dibattito cittadino, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle tempistiche di riqualificazione e riapertura.
Quanto tempo dovrà ancora restare chiusa al pubblico la piccola piazzetta realizzata anni fa davanti all’ufficio postale di via Leonardo Da Vinci, all’incrocio con via 4 Novembre? E’ la domanda che si pongono tutti i cittadini bollatesi ogni volta che passano da lì, domanda . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
