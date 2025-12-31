BOclassic 2025 oggi | orario programma tv streaming Presenti Battocletti e Crippa

La BOclassic Alto Adige 2025 si svolge oggi a Bolzano, con un programma che include gare competitive e momenti di festa. Presenti atleti come Battocletti e Crippa, l’evento si tiene nel centro della città e sarà trasmesso in diretta streaming e in TV. Questa storica corsa di fine anno rappresenta un’occasione per salutare il 2024 e accogliere il nuovo anno con sport e tradizione.

Fari puntati sulle strade del centro di Bolzano per la 51ma edizione della BOclassic Alto Adige, tradizionale appuntamento di San Silvestro che chiuderà ufficialmente l'anno solare. Ultimo impegno agonistico del 2025 per Nadia Battocletti, favorita d'obbligo per il terzo successo consecutivo nella corsa altoatesina sulla distanza dei 5 chilometri. " Vengo da un periodo bello pieno, ma sembra che le cose facili non mi piacciano. Sono contenta di tornare a Bolzano, è una gara che ho sempre portato in alto. Il percorso è un po' cambiato, ho un paio di ore libere e andrò a vederlo ", aveva dichiarato la fuoriclasse trentina un paio di giorni fa nella conferenza stampa di presentazione.

