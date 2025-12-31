BOclassic 2025 oggi 31 dicembre | orario programma tv streaming Presenti Battocletti e Crippa

Oggi, 31 dicembre 2025, si svolge la BOclassic 2025 a Bolzano, giunta alla sua 51ª edizione. L’evento, tradizionale chiusura dell’anno, si svolge nel centro della città e vede la partecipazione di atleti come Battocletti e Crippa. Di seguito, orario, programma, modalità di visione in TV e streaming, per seguire questa importante manifestazione di corsa su strada.

Fari puntati sulle strade del centro di Bolzano per la 51ma edizione della BOclassic Alto Adige, tradizionale appuntamento di San Silvestro che chiuderà ufficialmente l'anno solare. Ultimo impegno agonistico del 2025 per Nadia Battocletti, favorita d'obbligo per il terzo successo consecutivo nella corsa altoatesina sulla distanza dei 5 chilometri. LA DIRETTA LIVE DELLA BOCLASSIC DALLE 12.50 " Vengo da un periodo bello pieno, ma sembra che le cose facili non mi piacciano. Sono contenta di tornare a Bolzano, è una gara che ho sempre portato in alto. Il percorso è un po' cambiato, ho un paio di ore libere e andrò a vederlo ", aveva dichiarato la fuoriclasse trentina un paio di giorni fa nella conferenza stampa di presentazione.

