Bloccati in funivia a 2.800 metri Salvati dagli elicotteri 94 sciatori

Un gruppo di 94 sciatori è stato temporaneamente bloccato in una funivia a 2.800 metri di altezza. La cabina, che si muoveva più velocemente del normale, ha subito un incidente, rendendo necessaria l'intervento di elicotteri di soccorso. Il servizio di emergenza ha garantito il trasferimento in sicurezza dei passeggeri, portando a termine le operazioni senza conseguenze gravi.

"Mancava veramente poco all’arrivo, abbiamo visto che la cabina andava troppo veloce rispetto al solito e alla fine è andata a sbattere. Siamo finiti uno addosso all’altro ma per fortuna non ci sono feriti gravi". Alle 11.30 di ieri mattina Marina si trovava con altre cinque persone a bordo della funivia di Macugnaga, a un passo dalla stazione del Monte Moro, un balcone eccezionale a 2.800 metri con vista a 360 gradi sulla parete est del Monte Rosa, il ghiacciaio del Belvedere e il lago Smeraldo. Sole, neve, la prospettiva di chiudere bene l’anno. E poi, all’improvviso, la paura. Secondo le prime ricostruzioni, per un guasto meccanico il sistema frenante automatico non è entrato in funzione quando la cabina si è avvicinata alla stazione e il "vetturino" a bordo è stato costretto ad azionarlo manualmente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

