Bloccata in Italia ci provano a Manzano e Premariacco | i risultati dell' educazione sessuo-affettiva a scuola

Da udinetoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Manzano e Premariacco, studenti e insegnanti stanno partecipando a un progetto sull’educazione sessuo-affettiva, sviluppato in più anni di esperienza. Recentemente, i risultati di questo modello sono stati presentati al convegno dell’Associazione italiana di psicologia, offrendo un metodo strutturato per affrontare questi temi in ambito scolastico. Un approccio che mira a promuovere una comprensione più consapevole e rispettosa delle relazioni interpersonali tra i giovani.

Un modello strutturato in diversi anni di pratica con gli studenti, recentemente presentato al convegno dell'Associazione italiana di psicologia. Quattro incontri di due ore ciascuno per cui non si è trovato lo spazio su scala nazionale, ma che ha dato i suoi frutti in alcuni comuni dell'ambito. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

