Blackburn-Wrexham giovedì 01 gennaio 2026 ore 13 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

L'incontro tra Blackburn e Wrexham, in programma giovedì 1 gennaio 2026 alle ore 13:30, rappresenta un appuntamento di metà stagione tra due squadre che cercano punti importanti. In questa occasione verranno analizzate le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della partita, senza enfasi o sensazionalismi.

La collocazione temporale della sfida tra Blackburn e Wrexham ci impone di andare a dare un'occhiata anche se non è una delle sfide sulla carta più intriganti del palinsesto di Capodanno. I Rovers non prendono gol da tre giornate nelle quali hanno sommato cinque punti, aumentando il loro vantaggio sulla zona retrocessione a cinque lunghezze.

