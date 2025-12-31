Blackburn-Wrexham giovedì 01 gennaio 2026 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici

Analisi e pronostici della partita Blackburn-Wrexham, in programma giovedì 1 gennaio 2026 alle 13:30. Una sfida che, pur non essendo tra le più attese del giorno di Capodanno, merita attenzione per le formazioni e le quote offerte. Ecco una panoramica degli aspetti principali e le previsioni relative a questo incontro di calcio.

La collocazione temporale della sfida tra Blackburn e Wrexham ci impone di andare a dare un'occhiata anche se non è una delle sfide sulla carta più intriganti del palinsesto di Capodanno. I Rovers non prendono gol da tre giornate nelle quali hanno sommato cinque punti, aumentando il loro vantaggio sulla zona retrocessione a cinque lunghezze .

