bilancio la maggioranza evita il confronto

Durante la seduta di lunedì sera del consiglio comunale di Cento, si è discusso principalmente del bilancio di previsione 2026-2028. La discussione si è conclusa con l’abbandono dell’aula da parte dell’opposizione di Fratelli d’Italia, che ha criticato la gestione finanziaria definendola caratterizzata da caos e aumenti delle tasse. La maggioranza, invece, ha evitato un confronto diretto sui temi più controversi.

La seduta di lunedì sera del consiglio comunale di Cento ha riguardato principalmente la discussione e l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e parlando di ‘caos e tasse alle stelle’ il gruppo d’opposizione di Fratelli d’Italia ha abbandonato l’aula. "Il bilancio portato in Consiglio dall’amministrazione PD di Cento e dal sindaco Accorsi rappresenta uno dei momenti più bassi di questa legislatura: totale assenza di una visione politica e amministrativa e metodo arrogante e superficiale con cui si è tentato di imporne l’approvazione – è il parere dei consiglieri di FDI che scrivono –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

