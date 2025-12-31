Il Consiglio comunale di fine anno si è concentrato principalmente sull’approvazione del bilancio 2026-2028, lasciando emergere alcune tensioni. Durante la seduta, Bagnoli ha dichiarato che la realizzazione della caserma non procederà, mentre il Pd ha evidenziato che i fondi del governo sono esauriti. La riunione ha lasciato alcune questioni irrisolte, segnando un momento di riflessione per il futuro dell’amministrazione comunale.

Lascia strascichi il Consiglio comunale di fine anno convocato soprattutto per l’approvazione del bilancio 2026-28. Opposizione e maggioranza si sono scontrati in aula e la battaglia prosegue. Dura la critica di Fratelli d’Italia nei confronti dell’amministrazione. Per Matteo Bagnoli, capogruppo in Consiglio comunale di Fratelli d’Italia, è stata sbagliata la gestione dei 29 emendamenti al bilancio 2026 presentati dal proprio gruppo, di cui 22 sono stati dichiarati inammissibili e i restanti 7 bocciati nel merito. "Le nostre proposte – sostiene Bagnoli – intervenivano su temi concreti e sentiti: sicurezza urbana, manutenzione delle strade, sostegno al commercio di vicinato, valorizzazione del patrimonio pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bilancio, bufera in consiglio comunale. Bagnoli: "La caserma non si farà". Pd: "Fondi del governo esauriti"

