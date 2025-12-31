Bilancio attività 2025 Asl Brindisi | Un anno all' insegna dell' eccellenza e della crescita

Ecco l'introduzione richiesta: Ecco il bilancio dell'Asl Brindisi per l’anno 2025, che riassume l’andamento dei servizi offerti nel corso dell’anno. Un aggiornamento sulle attività e sui risultati raggiunti, fornendo una panoramica obiettiva e dettagliata dell’operato dell’ente sanitario nel contesto locale.

Riceviamo e pubblichiamo la nota di bilancio a chiusura del 2025 dell'Asl Brindisi, sull'andamento dei servizi proposti durante l'anno ormai trascorso.La sanità pubblica è fatta di persone, di territori, di comunità. È fatta di bisogni che cambiano, di fragilità che aumentano, di aspettative.

