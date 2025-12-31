Nella legge di Bilancio 2026, il tema della tutela del lavoro riveste un ruolo centrale. Santangelo evidenzia le numerose misure introdotte per migliorare le condizioni lavorative in Italia, puntando a garantire maggiori sicurezza e qualità dell’occupazione. Un impegno che mira a rafforzare il mercato del lavoro e a favorire uno sviluppo sostenibile e responsabile.

L'Aquila - “Nella legge di Bilancio 2026 il tema della salvaguardia del lavoro è centrale, tante le norme previste perché nel nostro Paese si lavori meglio e più in sicurezza. - Ad affermarlo è Roberto Santangelo, assessore regionale alle Politiche sociali - Se siamo di fronte a una manovra finanziaria che punta sul lavoro è per la consapevolezza e la responsabilità che il ministero del Lavoro, guidato da Marina Calderone, ha messo in atto in questi anni”. Le misure inserite nella legge di bilancio 2026 incentivano, infatti, le imprese ad assumere in quei segmenti di mercato dove è necessario aumentare il tasso di occupazione, come giovani, donne, Sud; sostengono il potere d’acquisto con la riduzione delle tasse e il potenziamento dei buoni pasto; rafforzano i congedi parentali e contrastano gli incidenti sul lavoro. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Bilancio 2026, Santangelo: “Tante le misure perché in Italia si lavori meglio e più sicuri”

Leggi anche: Legge di Bilancio 2026: Marsilio illustra tutte le misure per l’Abruzzo

Leggi anche: Manovra 2026, tutte le misure approvate nella legge di bilancio: le novità su pensioni, Irpef e bonus

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

BILANCIO: SANTANGELO, “CULTURA E SOCIALE AL CENTRO, FIDUCIA A ISTITUZIONI E FAMIGLIE” - L’AQUILA: ROMANO ATTACCA IL COMUNE, “BILANCIO 2025 MISERO, MANCA UNA REGIA CHE SAPPIA INDIRIZZARE” L'AQUILA - abruzzoweb.it

Legge Bilancio, intesa di maggioranza su affitti brevi, Isee e dividendi/ Le novità in Manovra 2026 - Manovra Legge di Bilancio 2026, trovato accordo su alcuni temi ancora in sospeso come affitti brevi, Isee e tasse sui dividendi, cosa cambia Legge di Bilancio 2026, la maggioranza raggiunge l’intesa ... ilsussidiario.net

Via libera in Commissione Bilancio del Senato all’emendamento sul superamento del superbonus nei territori colpiti dal sisma. Santangelo: risultato fondamentale per cantieri e imprese #commissionedibilancio #emendamento - facebook.com facebook