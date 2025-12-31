Bilancio 2026-2028 | niente tagli ai servizi e quasi 2,7 miliardi per Firenze

Il bilancio 2026-2028 di Firenze prevede un consolidamento delle risorse senza riduzioni nei servizi essenziali. Con quasi 2,7 miliardi di euro destinati agli investimenti, la strategia si concentra sul miglioramento delle infrastrutture e dei settori fondamentali per la qualità della vita dei cittadini, mantenendo stabile la spesa corrente e puntando a uno sviluppo equilibrato e sostenibile per il territorio.

Nessun taglio alla spesa corrente e un forte impegno sugli investimenti nei settori chiave per la vita quotidiana dei cittadini. È questo l'impianto del bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Firenze presentato in Consiglio comunale dalla sindaca Sara Funaro.

