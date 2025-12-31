Biglietti Inter-Napoli vendita vietata ai residenti in Campania in attesa delle disposizioni delle autorità

La SSC Napoli comunica che i biglietti per la partita Inter-Napoli del 11 gennaio 2026, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, saranno disponibili a partire dal 2 gennaio alle 12:00, online e presso punti vendita autorizzati. La vendita è vietata ai residenti in Campania, in conformità alle disposizioni delle autorità. Si consiglia di consultare le modalità di acquisto e le eventuali restrizioni aggiornate.

La Ssc Napoli informa che i biglietti per il match Inter-Napoli, in programma domenica 11 gennaio 2026 alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, saranno in vendita con le seguenti modalità:I biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di venerdì 2 gennaio 2026, on line e presso i.

