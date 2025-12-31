Bibbiena | ferite due gatte con arma da fuoco indagano i Carabinieri

A Bibbiena, in provincia di Arezzo, sono state trovate due gatte con ferite da arma da fuoco. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare quanto accaduto. Questo episodio di violenza contro gli animali ha suscitato preoccupazione nella comunità locale. Le forze dell'ordine stanno lavorando per identificare eventuali responsabili e garantire la tutela degli animali coinvolti.

Gravissimo episodio di violenza contro gli animali in provincia di Arezzo. Due gatte trovate con gravi ferite da arma da fuoco a Bibbiana. Lo rende noto l'associazione animalista Lo Scudo di Pan, secondo cui gli animali sarebbero stati colpiti da armi da fuoco 'vere' e non da armi ad aria compressa

