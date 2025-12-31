Biassono-Brasile, un legame unico. Il gemellaggio nel segno di Osculati.

Biassono e il Brasile rafforzano il loro legame attraverso un nuovo gemellaggio culturale ispirato a Gaetano Osculati e a Dom Pedro II. Questa collaborazione unisce la città brianzola, patria dell’esploratore, alla municipalità di Pedro II nel Piauì, nota come la “Svizzera del Piauì”. Un modo per valorizzare le radici storiche e promuovere lo scambio culturale tra le due comunità.

Da oggi la Brianza e il Brasile sono un po’ più vicini. Lo sono grazie al legame storico tra l’esploratore biassonese Gaetano Osculati e dom Pedro II, l’ultimo imperatore del Brasile, un rapporto che è stato appena rinverdito da un gemellaggio culturale tra la cittadina brianzola che diede i natali al famoso viaggiatore e la municipalità verdeoro di Pedro II, meglio conosciuta come la “Svizzera del Piauì”, che porta il nome dell’antico sovrano. Il gemellaggio ha preso la forma concreta di una targa commemorativa, inviata dal Comune di Biassono alla città che sorge nel Piauì, piccolo Stato nel Nord-Est del Brasile che conserva alcuni dei tesori naturalistici e archeologici più importanti di tutto il Sudamerica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

