Biasin difende Lautaro | Non ha sbagliato una stagione ed è un dato di fatto chiude il 2025 con…

Biasin sostiene che Lautaro Martinez non abbia commesso errori durante la stagione e conferma il suo valore, sottolineando come il 2025 si chiuda positivamente per il capitano dell’Inter. In un contesto di discussione sulle prestazioni del giocatore, l’intervento mira a offrire una valutazione equilibrata e obiettiva, evidenziando i risultati raggiunti e l’importanza di Lautaro nella squadra.

Biasin difende Lautaro Martinez dalle critiche ed elogia la stagione e l'anno solare 2025 disputato dal capitano dell'Inter. Fabrizio Biasin ha analizzato sulle colonne di TMW lo straordinario rendimento tenuto nel 2025 da Lautaro Martinez. Il giornalista ha evidenziato come il capitano dei nerazzurri, capace di mettere a segno ben 30 reti nell'anno solare e di raggiungere quota 166 gol complessivi con la maglia della Beneamata, rappresenti una risorsa unica per il calcio italiano. Biasin ha difeso con fermezza l'attaccante argentino, sottolineando come la sua continuità realizzativa sia la miglior risposta ai detrattori e definendo le critiche ricevute totalmente ingiustificate di fronte a tali statistiche.

