Bertinoro approva il bilancio pressione fiscale invariata e investimenti su opere e servizi
Il consiglio comunale di Bertinoro ha approvato il bilancio di previsione 2026 e il Documento di Programmazione triennale, rispettando i termini di legge. La decisione conferma l’assenza di variazioni sulla pressione fiscale e punta a sostenere investimenti in opere pubbliche e servizi per la comunità. La seduta ha concluso l’iter di approvazione entro il termine previsto, garantendo continuità nella programmazione amministrativa.
Il consiglio comunale di Bertinoro ha approvato, entro i termini di legge, il bilancio di previsione 2026 ed il Documento di Programmazione (Dup) triennale, nell’ultima seduta dell’anno. Questi documenti confermano la linea di responsabilità dell’smministrazione, gli obiettivi e gli interventi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
