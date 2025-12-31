Bertinoro approva il bilancio pressione fiscale invariata e investimenti su opere e servizi

Il consiglio comunale di Bertinoro ha approvato il bilancio di previsione 2026 e il Documento di Programmazione triennale, rispettando i termini di legge. La decisione conferma l’assenza di variazioni sulla pressione fiscale e punta a sostenere investimenti in opere pubbliche e servizi per la comunità. La seduta ha concluso l’iter di approvazione entro il termine previsto, garantendo continuità nella programmazione amministrativa.

Il Rio Sonsa esonda nei campi nei pressi di Fratta Terme di Bertinoro (FC) Francesco Medri #meteoforlicesena - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.