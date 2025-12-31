Bergogno prende vita Torna il Borgo dei presepi
A Bergogno, il Borgo dei presepi torna ad animarsi con le sue tradizionali rappresentazioni natalizie all’aperto. La mostra presepistica, aperta fino all’11 gennaio 2026, offre un’occasione per apprezzare l’artigianato e le tradizioni locali, promuovendo anche iniziative di solidarietà in collaborazione con il Centro Ascolto Caritas e ‘Le Ali di Camilla’. Un appuntamento da non perdere per vivere lo spirito del Natale nel rispetto della comunità.
Le rappresentazioni natalizie al ‘ Borgo dei presepi ’ a Bergogno di Casina, proseguiranno fino a domenica 11 gennaio 2026: occasione per ammirare la tradizionale mostra presepistica a cielo aperto svolta all’insegna della solidarietà con il Centro Ascolto Caritas e ‘ Le Ali di Camilla ’. "Fra le decine e decine di rappresentazioni delle natività che si snodano nel nostro antico paese, di origine canossana - spiega Lucia Barbieri, presidente della Pro loco Bergogno Medievale - con case in pietra sapientemente restaurate e scorci affascinanti, tra viottoli, cortili, portici, cantine, fienili, cucine e altre stanze del tempo che fu, è infatti possibile acquisire i ‘presepietti’ realizzati con materiali di recupero e i tipici centrotavola creati da mani sapienti, il cui ricavato andrà in beneficenza al Centro Ascolto Caritas di Casina e all’associazione ‘ Le Ali di Camilla ’ di Modena, che si sta occupando della grave ‘malattia dei bambini farfalla’, affetti da epidermolisi bollosa ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
