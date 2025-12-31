Beppe Grillo il ritorno sul blog | Politici? Come zombie nei palazzi

Beppe Grillo torna a scrivere sul suo blog dopo aver interrotto i rapporti con il Movimento 5 Stelle. In un nuovo post, l’ex comico e figura politica riflette sulla situazione politica attuale, descrivendo i politici come “zombie nei palazzi”. Questa ripresa di comunicazione segna un momento di confronto e analisi per chi segue la scena politica italiana.

(Adnkronos) – Beppe Grillo torna a scrivere oggi, mercoledì 31 dicembre, sul suo blog, dopo la 'rottura' con il M5S. "Il mio tempo non è ancora venuto, io sono postumo. Resto qui, a guardare e a pensare. In silenzio, perché è la forma più elevata di presenza" scrive nel tradizionale intervento di fine anno.

