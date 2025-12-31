Beppe Grillo e il post di fine anno sul suo blog | Giustizia come clava politici zombie Il mio tempo non è ancora venuto
Beppe Grillo, attraverso un nuovo post sul suo blog, riflette sullo stato della politica italiana e sul suo ruolo. Con un tono pacato e riflessivo, l’ex comico e fondatore del Movimento 5 Stelle affronta temi come la giustizia e l’attualità politica, sottolineando che il suo tempo potrebbe ancora non essere arrivato. Un intervento che invita alla riflessione sulla situazione politica e sul ruolo di figure come lui nel contesto attuale.
Beppe Grillo torna a scrivere in prima persona sul proprio blog. "Il mio tempo non è ancora venuto, io sono postumo": è il titolo della riflessione dell'ex comico e fondatore del Movimento 5 Stelle. Toni disincantanti e stoccate rivolte tanto alla politica quanto contro alla giustizia, che viene. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Beppe Grillo, il ritorno sul blog : “Politici? Come zombie nei palazzi”
Leggi anche: Il “messaggio di fine anno” di Grillo: “In politica sempre gli stessi zombie. La parola “giustizia” agitata come una clava”
Il tempo infinito dei poeti; Quale paese ha avuto la migliore economia nel 2025?; Dieci anni dopo l’accordo di Parigi: cosa resta?; Elly Schlein, fine corsa: Con lei non si vince, cosa si muove nel Pd.
Il fine anno amaro di Beppe Grillo: "La giustizia usata come clava, i politici zombie nei palazzi" - "Vedo un Paese che si è abituato a tutto, all'ingiustizia che diventa una procedura, al dolore che diventa una pratica ammini ... msn.com
Beppe Grillo, il ritorno sul blog : "Politici? Come zombie nei palazzi" - Il post di fine anno del comico e fondatore del Movimento Cinque Stelle: "Il mio tempo non è ancora venuto" ... msn.com
Beppe Grillo torna sul suo Blog: “Paese abituato a tutto, politici zombie tra Palazzi” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Beppe Grillo torna sul suo Blog: “Paese abituato a tutto, politici zombie tra Palazzi” ... tg24.sky.it
Il fine anno amaro di Beppe Grillo: "La giustizia usata come clava, i politici zombie nei palazzi" x.com
Beppe Grillo ha scoperto la democrazia diretta e l’antipatia per il parlamento. Non c’era sfuggita, in verità. Si potrebbe pensare a sinistri personaggi della storia, anche italiana, alla loro retorica contro la democrazia parlamentare. In questo caso, però, mi sento - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.