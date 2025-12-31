Benvenuto 2026 il nuovo anno accolto in tutto il mondo | chi festeggia prima e dopo l’Italia
Il 2026 sta per iniziare, segnando il passaggio tra un anno e l’altro in diverse parti del mondo. Mentre in Italia ci prepariamo a salutare il 2025, alcune nazioni celebrano già l’arrivo del nuovo anno, e altre lo faranno subito dopo. Questo momento di transizione rappresenta un’occasione per riflettere sui cambiamenti e sulle speranze per il futuro.
Il conto alla rovescia per il nuovo anno sta ormai per entrare nella sua fase finale. Ecco chi festeggia prima del nostro Paese e subito dopo Addio 2025, benvenuto 2026. Le città in tutto il mondo stanno per accogliere il nuovo anno. In Italia alle 00:00 si brinderà in casa, in piazza o in un locale per festeggiare il Capodanno. Ma non saremo i primi ad accogliere il 2026. Infatti, come di consueto, la mezzanotte scatterà nella mattinata italiana nell’Oceano Pacifico. (Pixbay) – cityrumors.it Si partirà da Kiribati e si concluderà con gli Stati Uniti e altri Paesi del Pacifico. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Leggi anche: Capodanno 2026, il nuovo anno comincia a Kiribati: ecco chi festeggia prima
Leggi anche: La notte più lunga dell’anno. Musica e animazione in piazza per dare il benvenuto al 2026
Alba: la città dà il benvenuto al nuovo anno con il tradizionale Capodanno in piazza; Capodanno a Modena con Galileo: danze e acrobazie aeree; Capodanno 2026, cosa fare a Verona: gli eventi in programma da non perdere; “Sonics Meraviglia” e “Benvenuto Nuovo Anno”: viabilità modificata per gli eventi di Capodanno e inizio anno.
Chi darà per primo (e chi per ultimo) il benvenuto al 2026? - Tra pochi giorni entreremo nel 2026, ecco chi darà il benvenuto al nuovo anno per primo e chi per ultimo in tutto il mondo. meteo.it
Capodanno 2026 in Lombardia: concerti, eventi in montagna e sul lago, feste. Cosa fare il 31 dicembre e l’1 gennaio - Per salutare il 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno non mancheranno fiaccolate, spettacoli pirotecnici e musica dal vivo per festeggiare l’arrivo del 2026 ... ilgiorno.it
Auguri buon anno nuovo 2026: frasi e immagini/ “È la giornata mondiale del ‘cosa fai tu questa sera?'” - Auguri buon anno nuovo 2026 e Capodanno: le frasi, le citazioni e le più belle immagini per i vostri messaggi da inviare su WhatsApp Per l’ultima volta oggi – ma non l’ultima di questo 2025, dato che ... ilsussidiario.net
Capodanno 2026, 10 Città Pazzesche per Brindare al Nuovo Anno
si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno con “Aperi Pre Celebration 2026”, l’evento musicale che animerà il Porto di Baia nella giornata di mercoledì 31 dicembre, a partire dalle ore 14:00 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.