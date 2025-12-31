Il 2026 sta per iniziare, segnando il passaggio tra un anno e l’altro in diverse parti del mondo. Mentre in Italia ci prepariamo a salutare il 2025, alcune nazioni celebrano già l’arrivo del nuovo anno, e altre lo faranno subito dopo. Questo momento di transizione rappresenta un’occasione per riflettere sui cambiamenti e sulle speranze per il futuro.

Il conto alla rovescia per il nuovo anno sta ormai per entrare nella sua fase finale. Ecco chi festeggia prima del nostro Paese e subito dopo Addio 2025, benvenuto 2026. Le città in tutto il mondo stanno per accogliere il nuovo anno. In Italia alle 00:00 si brinderà in casa, in piazza o in un locale per festeggiare il Capodanno. Ma non saremo i primi ad accogliere il 2026. Infatti, come di consueto, la mezzanotte scatterà nella mattinata italiana nell’Oceano Pacifico. (Pixbay) – cityrumors.it Si partirà da Kiribati e si concluderà con gli Stati Uniti e altri Paesi del Pacifico. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Benvenuto 2026, il nuovo anno accolto in tutto il mondo: chi festeggia prima e dopo l’Italia

Leggi anche: Capodanno 2026, il nuovo anno comincia a Kiribati: ecco chi festeggia prima

Leggi anche: La notte più lunga dell’anno. Musica e animazione in piazza per dare il benvenuto al 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Alba: la città dà il benvenuto al nuovo anno con il tradizionale Capodanno in piazza; Capodanno a Modena con Galileo: danze e acrobazie aeree; Capodanno 2026, cosa fare a Verona: gli eventi in programma da non perdere; “Sonics Meraviglia” e “Benvenuto Nuovo Anno”: viabilità modificata per gli eventi di Capodanno e inizio anno.

Chi darà per primo (e chi per ultimo) il benvenuto al 2026? - Tra pochi giorni entreremo nel 2026, ecco chi darà il benvenuto al nuovo anno per primo e chi per ultimo in tutto il mondo. meteo.it