Sostenibilità ambientale e risparmio per i cittadini. È il binomio che fa da sfondo alle tre "casine dell’acqua" di cui il Comune ha disposto l’installazione. I lavori per la costruzione dei distributori automatici di acqua potabile sono già iniziati: le location prescelte sono quelle di piazza della Pace a Torre del Lago, via Petrarca in Darsena e via Pietro Maroncelli alMarco Polo. Una scelta non casuale visto che si tratta di aree ad alta frequentazione individuate per garantire un servizio capillare e facilmente accessibile a residenti, famiglie, studenti e visitatori. "L’installazione delle nuove ’case dell’acqua’ – spiega l’assessore all’ambiente Rodolfo Salemi – rappresenta un tassello fondamentale della strategia ambientale che stiamo portando avanti con determinazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Benvenute "casine dell’acqua". In arrivo le tre nuove strutture

Leggi anche: Casine dell'acqua, riparte il servizio a Bibbiena

Leggi anche: Casine dell'acqua: riparte il servizio e completamente gratuito a Bibbiena

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Migliori Bonus casinò di benvenuto nel 2025/2026 - I bonus casinò sono offerte promozionali che consentono ai giocatori di ottenere crediti extra a determinate condizioni. calciomercato.com

Bonus Benvenuto SpinPalace Casinò - Fino a 1.800€ - 800€ e 50 freespin senza deposito al momento della registrazione dopo la convalida del documento. tuttomercatoweb.com

Bonus casinò - i migliori bonus di benvenuto per casinò - Leovegas propone una bonus casinò di benvenuto che consiste nel 100% sulle prime 3 ricariche fino a 1. tuttomercatoweb.com

I CINQUE OCEANI della Terra | Segreti Mortali, Creature Giganti e Mondi Mai Visti

Benvenute e bentornate in Donna che Cambia! Oggi vi porto dentro una puntata che… mamma mia, è stata davvero un viaggio. Parliamo di un tema che tocca tutte noi: la zona di comfort. Quel posto morbido come il nostro divano preferito, dove tutto è pre - facebook.com facebook