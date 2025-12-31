Benedetto ’64 in Croazia Under 15 al quarto posto

La Benedetto 1964 Cento ha partecipato al torneo internazionale di Natale di Porec, in Croazia, con la squadra U15 Eccellenza. Dal 26 al 29 dicembre, i giovani atleti hanno ottenuto un buon risultato, terminando al quarto posto con quattro vittorie su cinque incontri. Un’esperienza che ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con squadre straniere e di consolidare il proprio percorso di crescita sportiva.

La Benedetto 1964 Cento è tornata a superare i confini nazionali e ha preso parte al torneo internazionale di Natale di Porec (Croazia) con la formazione U15 Eccellenza dal 26 al 29 dicembre, chiudendo al quarto posto con un bilancio finale di 4 vittorie su 5 partite. Per la società di basket giovanile centese è stata la seconda partecipazione ad un torneo internazionale dopo quella di Brno del 2023. In una cornice suggestiva, sia per gli impianti sportivi sia per la struttura ricettiva che ha ospitato una moltitudine di squadre da varie parti d'Europa (Slovenia, Italia, Francia, Slovacchia e Rep.

Benedetto '64 in Croatia. The Under-15s finished fourth. - In campo i centesi hanno passato il primo turno con 3 successi su KK Pozega, Ardor Bollate e Maribor (dopo una battaglia bella ed equilibrata), mentre sono stati sconfitti dagli sloveni del Grosuplje, ... sport.quotidiano.net

