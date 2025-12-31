Bene la Regione sugli ambulatori privati L' Uap promuove la Campania

L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata (UAP) accoglie con favore le recenti precisazioni della Regione Campania riguardo all’attuazione delle normative sui servizi ambulatoriali privati. L’associazione sostiene l’impegno delle istituzioni nel promuovere un settore che contribuisce alla qualità e all’efficienza dell’assistenza sanitaria sul territorio regionale. Queste misure rappresentano un passo importante per garantire un’offerta sanitaria più accessibile e strutturata.

L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata (UAP) con tutte le associazioni aderenti coese, esprime apprezzamento al Presidente della Regione Campania e alla Direzione Generale per la Tutela della Salute per il chiarimento fornito sull'attuazione della D.G.R.C. n. 4232025, relativo alla riorganizzazione della rete dei laboratori privati accreditati. "Con la nota del 31 dicembre 2025, la Regione ha ribadito un principio fondamentale di legittimità amministrativa - scrive Mariastella Giorlandino, presidente dell'Unione Ambulatori Privati - Per le strutture laboratoristiche che risultino al di sotto della soglia di 200.

