Bella notizia giustizia è fatta Gli auguro di ritrovare serenità

Durante la conferenza stampa di ieri, il prefetto Valerio Massimo Romeo ha fatto il punto sui primi sei mesi alla guida del palazzo del governo, sottolineando l’importanza di aver raggiunto alcuni obiettivi fondamentali. Con parole di speranza, ha augurato a tutti di ritrovare serenità e stabilità, evidenziando un percorso volto alla tutela e al benessere della comunità.

E' la prima cosa che dice il prefetto Valerio Massimo Romeo nella conferenza stampa extra large servita ieri per fare un bilancio dei primi sei mesi alla guida del palazzo del governo. E sulle risposte date alle necessità riscontrate. Sì, le prime parole sono state proprio per il caso di Fabio Giomi, il cassiere licenziato da Pam dopo aver fallito il test del carrello e adesso reintegrato grazie alla sentenza del giudice Delio Cammarosano. "Una bella notizia che tornerà al suo posto. Una cosa che mi riempie di soddisfazione e di gioia. Giustizia è fatta per un lavoratore – dice il prefetto Romeo – che potrà riprendere la propria attività e ritrovare quella dignità che un licenziamento, in questo caso il giudice l'ha ritenuto illegittimo, toglie ad una persona".

