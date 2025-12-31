Belén torna a sorridere | Capodanno alle Maldive e non è da sola Le immagini

Belén Rodriguez torna a sorridere, trascorrendo il Capodanno alle Maldive in compagnia. Dopo settimane di attenzione sulla sua salute, sia fisica che mentale, questa fuga rappresenta un momento di relax e rinascita. Le immagini condivise mostrano un volto più sereno, simbolo di un percorso di recupero e di benessere. Un’occasione per lasciarsi alle spalle le difficoltà e guardare avanti con rinnovata serenità.

