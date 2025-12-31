Belen in crisi Stefano De Martino vuole stare vicino a Santiago | la scelta che cambierebbe tutto per Affari Tuoi
Stefano De Martino valuta una svolta significativa per Affari Tuoi, motivato da questioni familiari legate a Santiago e a Belen Rodriguez. La possibile decisione potrebbe influenzare il percorso del conduttore, evidenziando l’importanza dei legami familiari nel suo futuro professionale e personale.
Stefano De Martino starebbe pensando a una vera e propria rivoluzione per Affari Tuoi, e a causarla potrebbero essere motivi familiari, legati al figlio Santiago e alla madre e ex del conduttore, Belen Rodriguez. Ma, in cosa consisterebbe questa rivoluzione? E cosa c'entra la famiglia del. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Stefano De Martino vuole portare Affari Tuoi a Milano, avrebbe detto: “Voglio stare più vicino a mio figlio”
Leggi anche: Stefano De Martino, la scelta su Affari Tuoi che potrebbe cambiare tutto
Stefano De Martino mostra la sua nuova casa di Milano: foto; Belen Rodriguez: addio all'Italia: il gesto estremo della madre | Le ultime ore hanno cambiato tutto; Il nuovo amore di Wanda Nara (ed Emanuele Filiberto), Belen in crisi, rose rosse per Alice Campello; Belen, è finita con Angelo Galvano: «Lei è (di nuovo) single ma ha paura di invecchiare da sola».
Per Stefano De Martino qualcosa di irrisolto con Belen: “E’ ancora forte l’attrazione” - Su Stefano De Martino c’è sempre così tanto gossip che i nomi al femminile che girano intorno a lui sono sempre più di uno. ultimenotizieflash.com
Maria De Filippi sulla crisi tra Stefano De Martino e Belen: «Potrebbe esserci un ritorno di fiamma» - A dirlo è Maria De Filippi che per la prima volta si è espressa in merito alla relazione tra l'ex concorrente di Amici e Belen Rodriguez. ilmattino.it
Belen punge il “finto” Stefano De Martino: «Ricordi quando eri meno rifatto di me?». La gag in tv lascia tutti senza fiato - A meno di una settimana dall'intervista rilasciata a "Belve" Belen Rodriguez è tornata protagonista in tv, questa volta al fianco del mago Forest per la co- leggo.it
Belen Rodriguez è in crisi e la famiglia vuole riportarla in Argentina - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.