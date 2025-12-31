Beccato con gli arnesi da scasso mentre saccheggiava le cantine dei condomini | arrestato 48enne

Da monzatoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre tentava di saccheggiare le cantine di un condominio. Colto in flagrante con gli strumenti da scasso, è stato immediatamente fermato dalle forze dell’ordine. L’intervento ha impedito ulteriori danni e conferma l’attenzione delle autorità sulla sicurezza condominiale.

Colto in flagrante, con gli arnesi da scasso in mano, e arrestato dopo che aveva “svuotato” alcune cantine. È finito con l'arresto il 2025 di un 48enne italiano, già noto alle forze dell'ordine e arrestato a Paderno Dugnano.Beccato con gli arnesi da scassoL'uomo, in cerca di oggetti e prodotti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

beccato con gli arnesi da scasso mentre saccheggiava le cantine dei condomini arrestato 48enne

© Monzatoday.it - Beccato con gli arnesi da scasso mentre saccheggiava le cantine dei condomini: arrestato 48enne

Leggi anche: Modena, sorpreso a rubare tra le auto all’alba: 35enne arrestato con coltello e arnesi da scasso in via Buozzi

Leggi anche: Faenza, vetri spaccati e fuga tra le auto: arrestato 29enne con borsone pieno di arnesi da scasso

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Beccato con gli arnesi da scasso mentre saccheggiava le cantine dei condomini: arrestato 48enne.

beccato arnesi scasso mentreAssalto all'oratorio: ladri trovati con il kit dello scasso - Due giovani, muniti di arnesi da scasso, avevano l'intenzione di portare via materiale e beni destinati alla struttura. romatoday.it

Arnesi da scasso nello zaino: 63enne denunciato mentre si aggirava tra le auto parcheggiate davanti al negozio Mediaworld - Nel pomeriggio di quel giorno la donna ha notato il 63enne (un cittadino nordafricano senza fissa dimora e con alcuni precedenti penali) mentre si aggirava tra le auto nel parcheggio del negozio ... ilgazzettino.it

Arnesi da scasso e canotto trovati nelle fogne: così la banda del buco voleva fuggire dopo il colpo - Avevano posizionato tutta una serie di attrezzi all’interno di un tunnel di accesso al collettore fognario del centro storico, molto probabilmente per entrare in qualche banca o negozio e poi ... fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.