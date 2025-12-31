Beccato con gli arnesi da scasso mentre saccheggiava le cantine dei condomini | arrestato 48enne
Un uomo di 48 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre tentava di saccheggiare le cantine di un condominio. Colto in flagrante con gli strumenti da scasso, è stato immediatamente fermato dalle forze dell’ordine. L’intervento ha impedito ulteriori danni e conferma l’attenzione delle autorità sulla sicurezza condominiale.
Colto in flagrante, con gli arnesi da scasso in mano, e arrestato dopo che aveva "svuotato" alcune cantine. È finito con l'arresto il 2025 di un 48enne italiano, già noto alle forze dell'ordine e arrestato a Paderno Dugnano. L'uomo, in cerca di oggetti e prodotti.
Beccato con gli arnesi da scasso mentre saccheggiava le cantine dei condomini: arrestato 48enne.
