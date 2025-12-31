Beccato con gli arnesi da scasso mentre saccheggiava le cantine dei condomini | arrestato 48enne

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre tentava di saccheggiare le cantine di un condominio. Colto in flagrante con gli strumenti da scasso, è stato immediatamente fermato dalle forze dell’ordine. L’intervento ha impedito ulteriori danni e conferma l’attenzione delle autorità sulla sicurezza condominiale.

Arnesi da scasso nello zaino: 63enne denunciato mentre si aggirava tra le auto parcheggiate davanti al negozio Mediaworld - Nel pomeriggio di quel giorno la donna ha notato il 63enne (un cittadino nordafricano senza fissa dimora e con alcuni precedenti penali) mentre si aggirava tra le auto nel parcheggio del negozio ... ilgazzettino.it

Arnesi da scasso e canotto trovati nelle fogne: così la banda del buco voleva fuggire dopo il colpo - Avevano posizionato tutta una serie di attrezzi all’interno di un tunnel di accesso al collettore fognario del centro storico, molto probabilmente per entrare in qualche banca o negozio e poi ... fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.