Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 31 dicembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Deacon sospetta che la persona che ha visto al forno crematorio fosse Sugar e non Sheila. Hope si reca a casa di Steffy e Finn per parlare con lei della nuova collezione. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 31 dicembre 2025 | Video Mediaset

