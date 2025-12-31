Beachbocce dopo le vittorie a Roma i campioni di Cattolica premiati a Bologna dalla Federazione italiana

Beachbocce, dopo aver conquistato medaglie ai campionati nazionali di Roma, ha ricevuto un riconoscimento dalla Federazione italiana Bocce Emilia-Romagna a Bologna. I campioni di Cattolica continuano così a distinguersi nel panorama sportivo, confermando il loro impegno e la crescita nel settore. Questo premio rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto e per il raggiungimento di risultati di rilievo a livello nazionale.

Dopo aver messo in bacheca oro e argento ai campionati nazionali di Roma di quest'anno, i campioni cattolichini di Beachbocce hanno coronato le vittorie con un ulteriore riconoscimento: il premio ricevuto dalla Federazione italiana Bocce Emilia-Romagna. La cerimonia di consegna si è svolta a.

