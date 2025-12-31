Basket Pozzecco nuovo coach del Galatasaray

Gianmarco Pozzecco è stato nominato nuovo allenatore del Galatasaray Istanbul, con un contratto fino a giugno 2027. Dopo l’esperienza con la nazionale italiana e il breve incarico all’Asvel Villeurbanne, il tecnico italiano torna a guidare un club. Questa nomina segna un importante passo nella sua carriera nel basket internazionale.

Roma, 31 dic. (askanews) – Gianmarco Pozzecco è il nuovo allenatore del Galatasaray Istanbul. Il tecnico italiano ha firmato un contratto fino a giugno 2027, tornando così a guidare una squadra di club dopo la conclusione dell’esperienza con la nazionale azzurra e la breve parentesi all’Asvel Villeurbanne. Chiusa la parabola in azzurro al termine degli Europei, Pozzecco riparte dalla Turchia per la sua seconda avventura internazionale. Il Galatasaray, club di grande tradizione del basket turco, è già qualificato alla seconda fase della FIBA Champions League grazie a un ottimo percorso nel primo girone (5-1), ma sta vivendo un momento complicato in campionato: attualmente è settimo in classifica con un bilancio di 7 vittorie e 6 sconfitte, tre delle quali arrivate nelle ultime quattro gare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

