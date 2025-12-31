Basket il 2026 sarà l’anno del rinnovamento per l’Italia Tutti i possibili volti nuovi per Banchi

Il 2026 segnerà un cambiamento importante per il basket italiano, con molte novità in vista. Con il ritiro di Danilo Gallinari, si conclude un’epoca per l’Italbasket maschile. L’ultima partecipazione ufficiale del Gallo, agli Europei, ha rappresentato un momento di transizione, aprendo la strada a un nuovo ciclo di giocatori e di strategie per il futuro della nazionale.

Con il ritiro di Danilo Gallinari, è definitivamente terminata un’era per l’Italbasket maschile. L’ultima competizione ufficiale il Gallo l’ha giocata con la maglia azzurra, quegli ultimi Europei che lo hanno visto tentare invano di ridurre il gap con la Slovenia negli ottavi. Di qui in avanti, sarà progressivamente cambio della guardia agli ordini di Luca Banchi, con Nicolò Melli che, quando potrà, sarà anche lui il senatore per eccellenza del gruppo. Parlare di possibilità di volti nuovi è anche complicato quando si narra della nuova gestione Banchi, anche perché molte delle novità possibili l’attuale coach azzurro ha già avuto modo di provarle, con successo finora variabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

